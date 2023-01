Svako može da slavi šta hoće, proglasiti nešto neustavnim je glupost

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas, povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, da svako može da slavi šta god hoće i da je proglasiti nešto neustavnim obična glupost.

„Ustavni sud BiH ima stranaca. Kad se Ustavni sudovi bave simboličnim stvarima kao pto su praznici, nije dobro. Oni (u Republici Srpskoj) misle da je to praznik njihove države u državi. Državu u državi su dobili, voljom i Hrvata, predsednika (Franje) Tuđmana i naših predstavnika u Dejtonu. Nećemo osporavati njen opstanak“, rekao je Milanović i istakao:

„A , šta će oni tamo da slave, 1. mart ili 9. januar, to je manji problem. Problem je kad se govori o razbijanju BiH, to nije produktivno ni realno. On (Dodik) će sam oceniti šta mu je pametno govoriti“.

Shvatio je, kaže, da je Dodik rekao da je Tuđman naslednik Pavelića.

„Tuđman je Pavelića prezirao, a Tita je poštovao, to zna svako. On je naslednik Tita ili nije ničiji naslednik. Ali govoriti da je naslednik Pavelića, partizanski komesar, njega upoređivati s Pavelićem nije dobro za naše odnose… Dodik i Tuđman poštuju iste korijene”, kazao je Milanović novinarima, nakon obilaska zemljotresom pogođenog područja Banije.

Komentarisao je i odlikovanje koje je predsednik Republike Srpske dodelio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i smatra da je to bilo pogrešno, ali i nebitno.

“Mislim da je pogrešno što je Dodik odlikovao Putina. Dodik je bio i može i dalje biti saveznik Hrvata u BiH, onda i Hrvata u Hrvatskoj i hrvatske vlasti u borbi za njihova prava. Ali u BiH, ne izvan nje. BiH bez Srba nema. Pustimo odlikovanje, ono je sporedno. Ne vidim politički imperativ da svi Hrvati žive u istoj državi, to je nemoguće”, rekao je Milanović nakon obilaska zemljotresom pogođenog područja Banije, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.