Svi me pitaju za RU, a Kina je drugi partner SR posle Nemacke

BRATISLAVA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na godišnjem „GLOBSEC 2022 Forumu“ u Bratislavi, da je Kina, posle Nemačke, drugi trgovinski partner Srbije i da ne može da kritikuje Kinu s obzirom da naša zemlja sa Kinom nije imala nijedan problem.

Alisa Kezekova iz Instituta za međunarodne odnose u Pragu je, na panelu „Srbija i EU: Strateško partnerstvo za budućnost“, rekla da ceni Vučićevu iskrenost i postavila mu pitanje kako vidi to što se na panelu dosta pričalo o Rusiji, ali ne i o saradnji Srbije i Kine i šta misli o mehanizmu za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 17 plus jedan, da li je to koristan okvir saradnje za Evropu i kako vidi poziciju Kine i njeno širenje u Evropi.

Vučić je rekao da su ga svi pitaju samo za Rusiju, ali da je činjenica da kada je postao premijer pre osam godina, Rusija bila drugi trgovinski partner Srbije, dok je danas na petom mestu.

Dodao je da u trgovinskoj razmeni Srbije i Rusije veliki udeo ima trgovina gasom.

„Kina je bila na devetom mestu, a sada je na drugom, a Nemačka je bila tada na petom mestu, a sada su na prvom. Ima puno promena. Takođe, porasla je razmena (Kine) i sa Mađarskom, Poljskom, Češkom, Slovačkom, Rumunijom i Bugarskom i to su velike promene, ali niko to ne želi da primeti“, naveo je Vučić.

Naglasio je da je Kina sada daleko više ekonomski prisutna u Srbiji od Rusije, ali da to niko ne želi da primeti pošto su svi opsednuti Rusijom.

„Imamo odličnu saradnju sa Kinom i ne možemo da je kritikujemo jer nismo imali do sada nijedan problem. Kupili su našu železaru u Smederevu koju niko nije hteo, a Amerikanci su je pre toga vratili po ceni od jednog dolara“, rekao je Vučić.

Dodao je da su Kinezi kupili u Srbiji i RTB Bor i to po pravilima EU i da sada dobro vode RTB, bez ikakvih problema.

„Mi smo mala zemlja, Nemačka je ubedljivo naš partner broj jedan, a Kina broj dva. Ipak, sve to nam govori i o drugima i njihovom angažovanju u regionu, jer ne možete da budete prisutni samo kada vam nešto treba već morate da pomognete i manjima od sebe kada je njima to potrebno. Izvinite što vam ovo kažem“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.