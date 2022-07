SZO i Kenija otvorile zdravstveni centar za hitno reagovanje

NAJROBI – Kenijska vlada i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas su u Najrobiju otvorile zdravstveni centar za hitno reagovanje, prvi u planiranoj mreži takvih centara u Africi.

Objekat će uključivati centar za obuku, profesionalce koji mogu da pruže hitnu medicinsku pomoć u prva 24 sata po izbijanju zdravstvene krize i zalihe medicinske opreme.

SZO je saopštila da želi da pomogne da se oforme timovi za brzo reagovanje u svakoj afričkoj zemlji.

„Vidimo da kontinent vrlo praktično izražava svoju odlučnost da bude bolje pripremljen za sledeću pandemiju. Ovo će biti naš doprinos izgradnji njihovih zdravstvenih kapaciteta kako bi bili mnogo bolje pripremljeni i sposobniji da odgovore na zdravstvene krize“, izjavio je Rojtersu regionalni direktor SZO-a za Afriku Matšidiso Moeti.

Kenija će postati regionalni centar za medicinsku opremu, što će pomoći susednim zemljama da brže dobiju potrebne lekove.

Ne postoji vremenski rok do kada bi mreža zdravstvenih centara za brzo reagovanje u Africi trebalo da bude oformljena, ali SZO će najpre pomoći zemljama da odmah identifikuju koje službe bi mogle da pruže hitnu pomoć i da ih za to obuče, istakao je Moeti i dodao da su „za sve to potrebne temeljne pripreme“.

Prema podacima SZO-a, u Africi se dogodi više od 100 zdravstvenih kriza godišnje, što je više nego u bilo kom drugom delu sveta.

Trenutno, globalno zdravstveno telo prati događaje u Africi, uključujući potencijalne slučajeve visoko zaraznog virusa Marburg u Gani, majmunskih boginja u Demokratskoj Republici Kongo i kolere u Kamerunu, pored slučajeva kovida-19 i majmunskih boginja širom kontinenta.

Poplave, suše i sukobi, koji su u porastu u većem delu afričkog kontinenta, takođe utiču na javno zdravlje, navodi britanska agencija, prenosi Rojters.

(Tanjug)

