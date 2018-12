Tači: I na vojsku imamo pravo podluku Suda na inicijativu SRB

NJUJORK – Kosovski predsednik Hašim Tači rekao je veceras na sednici Saveta bezbednosti UN da Kosovo nije za konflikt, te odbacio sve primedbe Srbije, koje je na sednici izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pozivajući se na odluku Međunarodnog suda pravde, koja je doneta, kako je istakao, upravo na inicijativu Srbije.

Tači je rekao da je na Kosovu situacija mirna, normalna i da je Priština pogrešila samo u tome što je pet godina čekala da donese odluku o formiranju vojske.

„Desila se normalna, pravna, pravedna odluka. Ukoliko je Kosovo pogrešilo, to je zato što je čekalo pet godina, i to bespotrebno, za formiranje vojske. Kasnili smo, jer smo čekali dobru volju od onih koji do sada to nisu pokazali“, rekao je Tači.

On je rekao da odluka o formiranju vojske nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244, Ahtisarijevim planom, Ustavom Kosova ili međunarodnim pravom.

„Na kraju, imamo ono što je najvažnije – odluka Međunarodnog suda pravde koja je donet na inicijativu države Srbije, odnosno tadašnjeg ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, da Kosovo nije prekršilo međunarodno pravo prilikom proglašenja nezavisnosti. To je apsolutno pravo da ima i vojsku“, rekao je Tači.

Tvrdi i da je formiranje vojske volja građana Kosova, „svidelo se to nekom ili ne“

„Srbija se naljutila, ali ne i građani Kosova“, kaže Tači, dodajući da će kosovska vojska doneti više mira i stabilnosti, da će braniti svakog građanina na celoj teritoriji Kosova, bez obzira na jezik koji govori, i da tranformacija KBS „nije pretnja i neće biti prema bilo kome“.

Rekao je i da mu je žao što Srbi na Kosovu ne učestvuju u kosovskoj vojsci i što su mnogi napustili KBS.

„Želim da garantujem svima da nećemo nikada odustati, da ćemo uvek zvati i pozivati sve zajednice da učestvuju u radu naše vojske. Jedina pretnja su samo pozivi koji dolaze iz „severnog suseda““.

Tači je rekao da na Kosovu „zbog gorke prošlosti“ postoji bojazan od uniformisnaih lica, ali da će vojska Kosova biti simbol mira i doprinositi miru u reigonu.

Ambasadorima u SB UN zahvalio što su bili uz Kosovo u najtežim trenucima.

„Zahvaljujući vama, culo se za sistematsko nasilje i etničko čišćenje. Na hiljade ljudi koji nisu više među nama i 20.000 žena kao žrtve seksalnog nasilja koje su preživeli od Srbije“, rekao je Tači.

Takođe tvrdi da je Kosovo mesto s najvećim brojem pvoratnika navodeći da se više od milion građana Kosova, „koji su silom poterani od državnog aparata Miloševića“ vratili jula 1999 svojim kućama, koje su potpuno bile uništene.

On je rekao da će kosovska vojska poštovati sve međunarodne sporazume i sarađivati sa NATO.

„Mi nismo za konflikt. U stvari nikad u istoriji nismo proizvodili konflikt, uvek smo bile zrztve, mi želimo da se pomirimo. Zadatak naše generacije da ostavimo region u miru i stabilnosti gde će Kosovo i Srbija kao nezavisne zemlje imati evropsku budućnostl“, rekao je on.

„Bio sam u uniformi. Ponosim se svojom prošlošću a sada imam još jednu obavezu a to je borba za mir“, rekao je Tači.

(Tanjug)