Talačka kriza u Manili: Naoružani muškarac drži 30 ljudi (foto, video)

U prestonici Filipina, Manili naoružani muškarac drži oko 30 talaca, piše portal „Rapler“, pozivajući se na policiju.

Around 30 people being held hostage by ‘disgruntled’ former guard in Manila mall shooting https://t.co/n6yErrNFvb pic.twitter.com/p455Cwh4Rb

Incident se desio u trgovačkom centru. Prema podacima medija, napadač je bivši čuvar centra, dok su skoro svi taoci – radnici istog tog centra.

Policija vodi pregovore sa napadačem.

WATCH: San Juan Mayor Francis Zamora is now at the V-Mall, Greenhills following a reported shooting incident in the area. | via Boy Santos pic.twitter.com/3trp60ocWI

— The Philippine Star (@PhilippineStar) March 2, 2020