Tanjug u Nujokreru: Teslin trag neizbrisiv osam decenija

NJUJORK – Skoro osam decenija od smrti jednog od najvećih umova sveta Nikle Tesle, ostao je neizbrisiv trag u hotelu NJujorker u kojem je proveo poslednih deset godina života, a kako navode u hotelu brojni turisti iz celog sveta i dalje traže da budu smesteni u sobi 3337 u kojoj je živeo.

Na ulazu u sobe 3328 i 3337, a koje su nekada, po rečima Teslinog rođaka Vilijma Terboa, zahvaljujući dodatnim vratima u hodniku, koje vise nema, bile celina, nalaze se pločice na kojima je naznačeno da je u njima od 1933. do 1943. živeo veliki pronalazač Nikola Tesla.

Nabrojani su i njegovi brojni izumi, od kojih je kako su naveli najznačajnija elektrana na NIjaarinim vodopadima.

“NJujorker je mesto gde je Tesla živeo najduže , ako se izuzme dom u rodnom Smiljanu”, navodi se u hotelskoj dokumentaciji u kojoj kažu da žele da veruju da je Tesla hotel izabrao zato što je bio jedan od najmoderniji tog vremena.

Sagrađen je 1930, u art deco stilu, s 43 sprata, i 2.500 soba, spostvenom elektrocentralom, koja je mogla proizvesti struju za 30.000 ljudi, klizalištem radio stanicom, a u kojem su odsedali i Fidel Kastro i Frenklin Ruzvelt i Muhamed Ali, Robert Kenedi….

U NJujorkeru r ocenjuju da je bio jedna od najneobičnijih osoba koja je ikada boravila u hotelu.

U hodniku na 33 spratu koji vodi ka Teslinom delu Njujorkera sa predivnim pogledom na Menhetn, nalaze se fotografije Tesle, njegovih izuma, Teslinog tornja ….

Osim soba uspomenu na Teslu čuva i mali muzej u donjem delu hotela, u kojem su izloženi i neki lični predmeti ostali nakon Tesline smrti, a u podacima iz Hotela, koje je brizljivo skupljao istoricar i hotelski arhivar Joseph Kinney sačuvane su i fotografije na kojima se vidi da ga je u sobi posećivao Kralj Petar II, da je pripremao večeru za srpske boksere iz Pensilvanije, a sva ova podsećanja imaju poseban smisao u momentu kada se u Njujorku obeležava 140. godišnjice diplomatskih odnosa Srbije i SAD

U hotelskom materijalu Nikola Tesla i NJujorker Hotel, a koji je dobio Tanjug, izrazeno je uverenje da je Tesla na vrhuncu bio naverovatnije poznatiji iod Herija Forda i Romasa Alve Edisona i Guljelma Markonija. .

Beleže da je imao i belu golubicu koju je voleo veoma mnogo kao i da je svaki dan šetao do Bryant Parka, na putu do Biblioteke na Petoj aveniji, kako bi mogao da hrani “svoje” golubove…

Takođe navode da su odmah nakon njegove smrti nadležne službe odnele sve Tesline papire i stvari, da su ih klasifikovali pod „Top sikret“ i da je sadržaj ostao misterija i danas.

Arhivar hotela jednom je rekao za New Yorker magazin da postoje tri kategorije najčešćih gostiju: i istaknute političke figure, Inženjeri elektrotehnike i tehnološki entuzijasti Ljudi koje zanimaju NLO-i, putovanja kroz vreme kao i Hrvati i Srbi.

To su kategorije ljudi, koje žele posetiti i spavati u hotelu u kojem je živeo slavni Nikola Tesla“, rekao je arhivar.

(Tanjug)

