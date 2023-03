Teme na presedničkoj debati u CG ekonomija, kriminal i državni udar

PODGORICA – Predsednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) na predsetojćim izborima Milo Đukanović je u danas tokom debate sa konkurentom i predsedničkim kandidatom Demokratskog fronta (DF) Andrijom Mandićem izjavio je kako nije želeo da savija kičmu ni pred kime, jer, kako je naveo, to nije njegova kičma, već kičma Crne Gore, preneo je portal CdM.

Njih dvojica su debatu započela temom zaduživanja Crne Gore, a Đukanović je ocenio da mogućnosti zaduživanja na međunarodnom bankarskom ili finansijskom tržištu zavise dominantno od dve okolnosti – od percepcije političke stabilnosti te zemlje i percepcije stanja javnih finansija.

„Očigledno da kamatna stopa koju je postigla aktuelna Vlada na bankarskom tržištu, kroz aranžman sa jednom komercijalnom bankom svedoči da je percepcija loša. Crna Gora je jedno vreme viđena kao sidro stabilnosti regiona, kao zemlja koja uspešno implementira reforme i uspostavlja evropske standarde i predvodi Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji. Danas sa prepoznaje kao rak-rana zapadnog Balkana i Evropske unije“, istakao je Đukanović.

On je dodao da slika nije ništa bolja kada je reč o javnim finansijama.

„Nekada smo imali Zakon o fiskalnoj odgovornosti i budžetu koji je jasno ograničavao vladu, onemogućavao je da može da se zadužuje za tekuću potrošnju. Taj zakon je afirmisao zlatno fiskalno pravilo – da se možete zaduživati samo za ono što su investicije i razvoj“, naveo je crnogorski predsednik.

Andrija Mandić je rekao da je način da se pronađe zajednički jezik u Crnoj Gori – borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da je potrebno razmišljati o šitoj slici pre nego o tome kako je proteklo jedno zaduženje.

„Danas je u Evropi rat na njenim istočnim granicama, danas je sve poremećeno. Viktor Orban, predsednik Vlade Mađarske kaže da je čitavo čovečanstvo na ivici trećeg svetskog rata. To utiče i na percepciju i bankarskog sektora kao i na percepciju političara koji treba da donose odluke i ja sam uveren da mi u Crnoj Gori imamo neke druge zadatke koji su važni pođednako kao i ovi ekonomski zadaci“, rekao je Mandić i dodao da je vlada Duška Markovića, zajedno sa „onom vladom koju je podržao DF“, pripremila jedno kreditno zaduženje od 750 miliona eura, ali da se tu pojavio koruptivni potencijal, koji ne sme da se isključi prilikom zaduživanja, te da „imamo jednu situaciju koja nam se čini veoma udaljenom od one koja je važna za ova dešavanja i za budućnost Crne Gore“.

Mandić je rekao da preuzima odgovornost za izbor vlade Zdravka Krivokapića i za njegovo pojavljivanje na političkoj sceni Crne Gore, i podsetio da mu je ustupio i svoje mesto na poslaničkoj listi.

„Danas kada prošetate po vladi, po skupštini, po javnim preduzećima, kada razgovarate s običnim ljudima, ljudi slobodno iznose svoja mišljenja jer nemaju onaj strah koji je postojao u vreme autokratske vlasti i zbog toga ja zovem to vreme vrijeme autokratske vlasti, a imam čitav niz argumenata vezano i za nas kao opozicionare kako smo prošli u vreme kada ste Vi vladali Crnom Gorom i imali apsolutnu kontrolu nad čitavim sistemom”, naveo je on, obraćajući se Đukanoviću.

Đukanović je na to odgovorio da danas od strane onih koji glasaju za njegovu politiku čuje da je u pitanju ostrašćeni revanšizam, da se ljudi eliminišu iz procesa rada samo zahvaljujući bliskosti sa prethodnim režimom.

„Opreznije bih upotrebljavao termine koje ste vi upotrebili, sloboda i nesloboda. Ja mislim da je Crna Gora i slobodno i slobodarsko društvo i da je tako bilo i do 30. avgusta 2020. godine i kao što rekoh, o tome najbolji sud imaju oni koji nas objektivno posmatraju sa strane“, naveo je.

U nastavku duela, Mandić je istakao da godinama snažno optužuje Đukanovića da je on uradio sve što je mogao da se Crna Gora deli po različitim nivoima i po različitim linijama.

„Od 1994. godine kada su Bošnjaci kroz operaciju Lim i njihovi predstavnici proglašeni kao neprijatelji Crne Gore, preko Orlovog leta, kada su Albanci takođe proglašeni kao neprijatelji Crne Gore do litija, do obračuna sa Demokratskim frontom, lažnog državnog udara iz svega kada je srpski narod bio na tapetu, da se Crna Gora delila po različitim linijama, kako bi se prikrio jedan, po meni, zločinački plan a to je šverc cigareta, šverc droge, šverc svih onih roba koji su Crnu Goru stavile na najgoru moguću poziciju što se tiče međunarodnog faktora i što je usporilo naše Evropske integracije“, naveo je Mandić.

Đukanović je na to rekao da se ne bi vraćao na period devedesetih.

„Pogledajmo samo ovaj poslednji slučaj državnog udara. Sećate se da je predsednik Srbije, dan nakon što se obelodanio pokušaj državnog udara kazao da je pogledao dosije srpske BIA-e i da mu se digla kosa na glavi, kako je Srbija zloupotrebljena za organizaciju državnog udara u Crnoj Gori. Pogledao sam na njegov zahtev taj dosije, zaista veoma bogat, ono što nedostaje je to da se nije ostvarilo to što je predsednik Srbije najavio. Da će taj dosije ustupiti pravosudnim organima Crne Gore, dakle u međuvremenu je uz to nastupila intervencija šefa bezbednosti Rusije, dakle gospodina Patruševa koji je došao u Beograd, koji očigledno zabranio dostavu tih dokumenata“, rekao je Đukanović.

