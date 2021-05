Tomašević: Očekujem civilizovan prenos vlasti u Zagrebu

ZAGREB – Zagreb je posle pune dve decenije dobio novog gradonačelnika, kandidata zeleno-leve koalicije „Možemo“ Tomislava Tomaševića koji je izrazio očekivanje da će predstojeći prenos vlasti u glavnom gradu Hrvatske biti „civilizovan“.

On je naglasio da ga najviše zanima finansijsko stanje Zagreba, kao i to da grad nastavi normalno da funkcioniše.

Tomašević je najavio da će sledećih dana paralelno razgovarati s SDP-om o koalicionoj saradnji u gradskoj skupštini, s gradskim funkcionerima i upravom Zagrebačkog holdinga i da će početi tranziciju ka novom modelu gradske uprave, prenosi Hina.

On se osvrnuo i na predizbornu kampanju u protekle dve nedelje koju je, kako se izrazio „na prljav način“ protiv njega vodio Miroslav Škoro, protivkandidat iz desničarskog Domovinskog pokreta.

„Od sada više nema nedodirljivih. Ako ja nepropisno parkiram automobil, očekujem da dobijem kaznu, a isto važi i za moju zamenicu ili zamenika, i za moju suprugu. Nema više nedodirljivih, to mi je izuzetno bitno, i to će Zagrepčani odmah osetiti. Želim da budem gradonačelnik svih građana ovog grada. Koliko god je to moguće koristiću i dalje bicikl, javni prevoz, ili ću ići peške. Želim svojim primerom da pokažem da je to normalno i poželjno ponašanje u gradu, ne samo za građane, već i za gradsku upravu“, poručio je Tomašević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.