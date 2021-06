Toplotni talas u Kanadi: Oboreni temperaturni rekordi (foto)

Na zapadu Kanade izmerena je najviša temperatura ikad, a toplotni talas pogodio je i severozapad Sjedinjenih Država, prenose agencije.

HOTTEST day ever in Canada! Lytton, BC set a new all-time record high for Canada today, reaching a max temperature of 46.6 C. This beats the previous record of 45.0 C set on July 5, 1937. In addition, 3 of the 5 hottest temperatures ever in Canada occurred today. #heatwavebc pic.twitter.com/LkBhwaWbaT

U Litonu u Britanskoj Kolumbiji u nedelju je izmereno 46.6 stepeni Celzijusa, čime je srušen 84-godišnji rekord, rekli su lokalni zvaničnici.

Liton se nalazi oko 250 kilometara severoistočno od Vankuvera. Rekordne temperature izmerene su i na mnogim drugim mestima u toj regiji, njih 40.

Visok pritisak

Dosadašnji rekord držala su u pokrajini Saskačevan dva grada – Yellow Grass i Midale – gde je u julu 1937. izmereno 45 stepeni Celzijusa.

„Toplije je u delovima zapadne Kanade nego u Dubaiju“, rekao je meteorolog Dejvid Filips za CTV.

Očekuje se da bi temperatura ponegde mogla da dostigne i na 47 stepeni Celzijusa.

Max temps across srn BC today. Running out of superlatives to describe this insane #BCheat wave. New all time high for Canada (Lytton 46.6C) Hottest ever at Victoria (37.7C) Over 41C on Vancouver Isld. At least 23 sites in BC reaching 40C.

Oh, and it'll be even hotter tomorrow pic.twitter.com/ZkbYRaMXMN

— Rob's Obs (@robsobs) June 28, 2021