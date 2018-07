Tragedija u Turskoj: Putnički voz iskliznuo iz šina, najmanje 10 poginulih, mnogo povređenih(foto)

Nekoliko ljudi poginulo je danas kada je voz iskliznuo iz šina na severozapadu Turske, javlja Rojters pozivajući se na novinsku agenciju Demiroren. Ima i povređenih, dodaje agencija.

Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) July 8, 2018