Tragedija: Vojni avion srušio se na naseljeno mesto i eksplodirao, ima žrtava (video)

Pakistanski vojni avion srušio se tokom trenažnog leta. Avion je pao na naseljeno mesto, nakon čega ge eksplodirao. Poginulo je 17 ljudi, 18 je povređeno.

Exact moment when plane crashed in Bahria Town Islamabad , it can be seen it was flying very low and ultimately crashed. #BahriaTown #Planecrash pic.twitter.com/yLONEwWKoK

— Rizwan Haider (@razi_haider) July 29, 2019