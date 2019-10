Tramp: El Bagdadi je mrtav, na licu mesta urađen DNK test

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je lider takozvane Islamske države Abu Bakir al-Bagdadi mrtav, kao i da je 15 minuta nakon njegove smrti obavljen DNK test kojim je potvrđeno da je to stvarno on.

On je kazao da su pored el Bagdadija ubijene i dve žene koje su nosile prsluke sa eksplozivom, ali koji nisu eksplodirali, kao i troje dece.

Tramp je na konferenciji za novinare rekao i da je Al-Bagdadi praćen nekoliko nedelja.

On je to rekao na konferenciji za novinare ističući da su operaciju sprovele SAD koje su ga dugo tražile i da je to bio jedan od najvećih prioriteta.

„Imali smo informacije gde ide, ali je on stalno menjao planove. Videli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se sa osam helikoptera. Nismo hteli da idemo na glavni ulaz jer je to bila zamka“, rekao je Tramp i dodao da je u operaciji više Al-Bagdadijevih ljudi ubijeno nego što je preživelo.

Prema njegovim rečima, El Bagdadi je ubijen na kraju tunela, a „umro je kao kukavica, plačući i preklinjući za milost“.

„Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje dece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i telo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel“, rekao je Tramp i dodao da su ubijene i dve žene koje su bile sa Bagdadijem dok su deca zbrinuta.

„Od kada sam pre tri godine postao predsednik hteo sam da uhvatimo Al-Bagdadija. Uvek sam pitao gde je Al-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Bio je prestravljen. Umro je kao pas. Plakao je i molio do kraja“, rekao je Tramp, prenosi CNN.

Američki predsednik je dodao i da je posmatrao operaciju iz posebne sobe, navodeći da se radilo o izuzetno opasnoj misiji, tokom koje su američke snage naišle na lokalne borce koje su takođe ubili.

Tokom konferencije Tramp se zahvalio Rusiji, Turskoj, Siriji, Iraku i sirijskim Kurdima za pomoć, navodeći da su Rusi bili veoma kooperativni.

„Ovo je još jedan podsetnik da ćemo i dalje loviti preostale teroriste ID, a to vredi i za druge terorističke organizacije, oni su isti u našim očima. Za Al-Bagdadija su radili luzeri, u nekim su situacijama bili uplašeni psići, a u drugima nemilosrdne ubice“, rekao je Tramp.

