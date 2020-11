Tramp kreće da se sveti

Još uvek aktuelni predsednik SAD smenio načelnika agencije za sajber bezbednost Krisa Kribsa.

On je smenjen zbog, kako tvrdi Donald Tramp, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa.

U objavi na svom Tviter nalogu Tramp je optužio Kribsa da je „veoma netačno“ uveravao građane da su izbori bili bezbedni iako je bilo „masivnih nepravilnosti i prevara“ među kojima i glasanje „pokojnika“, ometanja izbornih posmatrača u obavljanju nadzora izbornog procesa i softverski grešaka koji su Trampove glasove pripisivali Džo Bajdenu, preneo je Rojters.

U pismu koje su potpisale desetine stručnjaka za bezbednost navodi se da su tvrdnje o velikim izbornim nepravilnostima neosnovane i, po njihovom mišljenju apsurdne.

Na osnovu informacija iz pouzdanih, dobro upućenih insajderskih izvora Rojters je objavio da je Bela kuća veoma nezadovoljna sadržajima koji se objavljuju na veb sajtu agencije za sajber bezbednost i infrastrukturu, a Kribs je izjavio da je o svojoj smeni saznao sa Tvitera.

Očekuje se da će Kribsovu funkciju već danas preuzeti dosadašnji izvršni direktor ove agencije Brendon Vels, saznaje Rojters iz upućenog izvora koji je tražio da bude anoniman.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

