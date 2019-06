Tramp napravio skandal pred dolazak u London

Američki predsednik Donald Tramp, koji je stigao u posetu Velikoj Britaniji, kritikovao je gradonačelnika Londona Sadika Kana koji je ranije nazvao Trampovu posetu žalosnim događajem.

„Sadik Kan koji je očigledno obavio užasan posao kao gradonačelnik Londona, bio je glupo ‘odvratan’ prema gostujućem predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, daleko najznačajnijeg saveznika Velike Britanije“, napisao je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

„On je potpuni gubitnik koji bi trebalo da se fokusira na kriminal u Londonu, a ne na mene“, nastavio je Tramp

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019