Tramp svedoči u istrazi o poslovima svoje kompanije

NJUJORK – Bivši predsednik SAD Donald Tramp stigao je danas u kancelariju njujorškog državnog tužioca na Menhetnu, gde bi trebalo da svedoči u okviru istrage o poslovima porodične kompanije.

Državni tužilac Njujorka Letisija Džejms ispituje da li je Trampova organizacija „naduvala“ vrednosti nekretnina, prenosi Rojters.

Ona je rekla da je njena istraga došla do dokaza da je Trampova organizacija, koja upravlja hotelima, terenima za golf i drugim nekretninama, precenjivala vrednosti imovine da bi dobila povoljne kredite i potcenjivala vrednosti da bi dobila poreske olakšice.

Kako se navodi ,Tramp i dvoje njegove odrasle dece, Donald Tramp Mlađi i Ivanka Tramp, borili su se da izbegnu svedočenje, ali nisu u tome uspelii.

Tramp je objavio da će se danas videti sa državnim tužiocem Njujorka, a izjava neće biti javna.

Dodaje se da su njegoova deca već ispitana.

Tramp je negirao krivicu i nazvao njujoršku istragu politički motivisanom, aludirajući na to da je Džejms demokrata.

„Kada se budem video sa rasističkim državnim tužiocem Njujorka, to će biti nastavak najveće američke istorije lova na veštice“, rekao je on i naglasio da su njegovo „društvo i on napadnuti sa svih strana u ovoj banana republici“.

(Tanjug)

