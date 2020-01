Tramp ukrao znak – logo američkih Svemirskih snaga podseća na TV seriju (foto)

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na Tviter nalogu logo šestog roda oružanih snaga Sjedinjenih Država, Svemirskih snaga, koji je sam osnovao, a koji podseća, kako se navodi u prvim komentarima, na popularnu seriju „Zvezdane staze“.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020