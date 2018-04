Tramp upotrebio istu frazu zbog koje je Buš zažalio

Američki predsednik Donald Tramp, u svojoj poruci na društvenoj mreži Tviter, proglasio je uspeh sinoćnjih napada na Siriju porukom „Zadatak obavljen“, zbog koje je njegov prethodnik na toj funkciji Džordž Buš „zažalio“, prenose mediji u regionu.

„Sinoć je izvršen savršen udar. Zahvaljujem Francuskoj i Britaniji na mudrosti i moći njihovih armija. Rezultat nije mogao biti bolji. Zadatak izvršen“, napisao je Tramp na svom profilu na društvenoj mreži Tviter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

