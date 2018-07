Trampova poruka „hejterima“ koji su očekivali boks meč sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na samitu u Helsinkiju dobro slagao i da će „uslediti veliki rezultati“.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018