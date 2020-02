Trampu se opet smeju: Kad je shvatio šta je napisao, odmah je obrisao status

Američki predsednik Donald Tramp nije gubio vreme pa je odmah nakon Super Boula pobednicima Kanzas Siti Čifsima putem Tvitera čestitao osvajanje trofeja u meču koji su odigrali protiv San Francisko 49ersa.

I sve bi bilo dobro da nije potpuno pogrešio državu iz koje dolaze šampioni 54. Super Boula.

„Čestitam Kanzas Siti Čifsima na odličnoj igri, na fantastičnom povratku pod ogromnim pritiskom. Dobro ste predstavljali veliku državu Kanszas i, zapravo, cele SAD“, napisao je Tramp.

Međutim, Kanzas Siti se ne nalazi u državi Kanzas, već u državi Misuri.

Očigledno je Trampu neko to odmah rekao, pa kada je shvatio grešku, obrisao je tvit koji je nasmejao, ali i razbesneo mnoge.

„To je Misuri, a vi ste idiot“, poručila mu je bivša senatorka države Misuri, Kler MekKaskil.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020