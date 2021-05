Turska u ponedeljak počinje da ublažava mere protiv korone

ISTANBUL – Turska će u ponedeljak početi da ublažava stroge mere uvedene zbog virusa korona time što će dozvoliti kretanje tokom dana, dok će policijski čas preko noći i vikenda ostati na snazi, saopštilo je danas tursko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u petak je saopštio da će Turska postepeno početi da popušta mere kompletnog zaključavanja koje su uvedene pre dve i po sedmice, a značajnije će ih ublažiti u junu, preneo je Rojters.

Turske vlasti pooštrile su mere protiv korone nakon što je u aprilu broj slučajeva korone premašio 60.000 dnevno, što je bila jedna od najviših stopa u svetu, a broj smrtnih slučajeva dostigao je gotovo 400 dnevno, podsetila je agencija.

Stanovnici Turske će do prvog juna morati da poštuju policijski čas od 21 sat uveče do pet ujutru tokom sedmice, a on će biti na snazi i od petka uveče do ponedeljka ujutru, pri čemu će ljudi moći da izađu samo da kupe osnovne potrepštine.

Međugradski saobraćaj dozvoljen je do stupanja policijskog časa, dok u restoranima i kafeima hrana može samo da se ponese.

Tržni centri biće otvoreni radnim danima, ali bioskopi i sportski klubovi ostaće zatvoreni.

Iako je Turska uvela ograničenje kretanja i aktivnosti ljudi tokom pandemije, Erdogan je nastojao da održi ekonomsku proizvodnju tako što je zadržao fabrike otvorenim čak i tokom perioda potpunog lokdauna, navodi Rojters.

(Tanjug)

