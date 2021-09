Tužilaštvo i Šaljina odbrana rešavaju probleme bez suda

HAG – U procesu protiv bivšeg pripadnika OVK Pjetra Šalje zvanog Ujka (58), optuženog za zločine u Kukešu, u Albaniji 1999. godine, danas je održana treća statusna konferencija pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu.

Tokom konferencije diskutovalo se o brojnim procesnim pitanjima, a na kraju je sudija za prethodni postupak Nikola Giju usmenom odlukom naložio Specijalizovanom tužiocu da podnese svoj pretpretresni podnesak u ovom slučaju do 28. januara 2022. godine.

Predpretresni podnesak podrazumeva dokument u kojem se pojedinačno navodi krivično delo protiv optuženog i svi dokazi kojima će ono biti potkrepljeno, kao i lista svedoka.

Tužilaštvo je, za razliku od odbrane, obavezno da ga podnese sudu. Nakon ovog podneska okončava se prethodni postupak i premet se prosleđuje sudskom veću radi suđenja,

Na današnjoj konferenciji čulo se da po pitanju obelodanjivanja dokaza, tužilaštvo i Šaljini brabnioci imaju dobru saradnju i kako su obe strane rekle, sve probleme rešavaju razgovorom na sastancima, što nije slučaj u ostalim predmetima koji se vode pred ovim sudom.

Zbog toga je sudija Giju konstatovao da njegovi nalozi jednoj ili drugoj strani nisu potrebni, kao što to, na primer, učestalo čini u predmetu protiv Hašima Tačija i ostalih vođa OVK.

Zbog kašnjenja forenzičkih veštačenja, sudija je dao novi rok tužilaštvu da ga obelodani do 8. oktobra, i istovremeno upozorio tužilaštvo da ne može na svake dve do tri nedelje da uvodi nove dokaze u predmet pre nego što mu to odobri sud.

Šalja nije danas prisustvovao konferenciji u sudnici, već je pratio putem video konferencijske veze iz pritvorske jedinice u Hagu.

Prilikom prvog pojavljivanja pred sudomn on je negirao krivicu po optužbama koje ga terete za zločine u Kukešu, navodeći da mu se „one čine smešnim“.

„Nisam pocinio bilo kakvo krivično delo osim što sam branio svoju zemlju i svoj narod. Izjavljujem da u potpunosti nisam kriv“, rekao je Šalja.

Uhapšen je 16. marta u Belgiji uhapšen po nalogu Specijalizovanih veća Kosova, a mesec dana kasnije je izručen Hagu gde je smešten u pritvorsku jedinicu.

Optužnicom Specijalizovanog Kosova, koja je objavljena u redigovanoj verziji, tereti se da je od 17. maja 1999. do 5. juna 1999. sa drugim pripadnicima OVK, policije i stražarima zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukešu, u Albaniji.

Zajednički cilj delovanja podrazumevao je proizvoljno zatvaranje, surovo postupanje, mučenja i ubistva.

Šalja se tereti u četiri tačke optužnice za individualnu krivičnu odgovornost za ratne zločine „proizvoljno lišavanje slobode“, „surovo postupanje“, „mučenje“ i „ubistvo“, izvršenih u fabrici metala u Kukešu približno od 17. maja 1999. do 5. juna 1999.

