Tviter trajno blokirao nalog američkog predsednika Trampa

Društvena mreža Tvitera je saopštila da je trajno blokirala nalog predsednika SAD Donalda Trampa zbog rizika od daljeg podsticanja na nasilje.

„Nakon detaljnog pregleda nedavnih tvitova sa @realDonaldTrump naloga i konteksta oko njih trajno smo suspendovali nalog zbog rizika od daljeg podsticanja nasilja“, saopštila je kompanija u tvitu.

Tviter je privremeno blokirao Trampov nalog ranije ove nedelje nakon upada Trampovih pristalica u zgradu Kapitola u sredu i upozorio da će dodatna kršenja pravila sa predsednikovih naloga rezultirati trajnom suspenzijom, navodi Rojters.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021