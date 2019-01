U Austriji proglašen najviši nivo opasnosti od lavina

BEČ – Neprestane padavine snega izazivaju ogromne probleme u mnogim delovima Austrije, tako da je nakon pokrajina Štajerske i Donje Austrije, i u Gornjoj Austriji i Salcburgu proglašen najviši nivo opasnosti od lavina.

Sve je više skijaških centara koji imaju problema sa snegom, pa neka, kao što je u Lakenhof am Ečeru slučaj, obustavljaju rad, pošto više nije moguće piste uređivati.

Do daljnjeg je zatvoren i Hohkar, koji je uz to evakuisan, a čitav region proglašen zonom pogođenom elementarnom nepogodom.

Kontrolisano aktiviranje lavina samo je u pojedinim slučajevima moguće, jer vremenski uslovi ne dozvoljavaju potrebne letove.

U Gornjoj Austriji je od podneva podignut nivo opasnosti od lavina na najviši stepen, 5, koji znači da se lavine mogu same od sebe aktivirati.

Zbog ogromnih količina snega, u pokrajini Tirol je oko 1.000 domaćinstava ostalo bez struje, pošto su drveća pod teretom snega pala na dalekovode.

U pokrajini Salcburg, u regionu Selktal, koji je odsečen od ostatka zemlje, spasilačke ekipe su krenule kroz sneg da se probijaju kako bi dostavile potrebne lekove.

U Sankt Kolomanu je 11 turista, koji su više dana bili zatočeni u jednoj kućici u planini, izbavljeno iz snega.

Meteorolozi prognoziraju da će sneg padati do kraja nedelje i očekuju da bi pokrivač mogao da naraste za 80 do 150 centimetara u pokrajinama Forarlberg, Tirol, Salcburg i planinama Gornje Austrije i Štajerske, a da na planinama na nekim mestima može dostići i do tri metara visine.

