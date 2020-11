U Beču napad na Evropu, Balkan od 1990. centar evr. terorizma

BANJALUKA 3. novembra (Tanjug) – Teroristički akt u Beču je napad na Evropu i pored nekih manjih razlika u onome što se dogodilo i Parizu 2015. godine, pokazuju da je reč o napadu na simbolr evropske, zapadne civilizacije, kaže versko-politički analitičar Dževad Galijašević“.

Povodom činjenice da je reč da je jedan od napadača u Beču Albanac iz Severne Makedonije, Galijašević za Tanjug ističe kaže da je sam Balkan, još od 1990. godine, „centar evropskog terorizma“.

„Taj Albanac nije bio usamljen, postoji određeni broj njegovih pomagača sa Kosova. Posredi je destabilizacija na osam lokacija u Beču, a municija koja je korišćena u pucnjavi, proizvedena je u Igmanu u BiH“, navodi on.

Al-Kaida je, kategoričan je Galijašević, nastala na Balkanu, a u BiH se organizovala i postala uticajna.

Opštu „antizapadnu atmosferu“, čiji su rezultati napadi i u parizu i u Beču smatra da je generisao je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan čija je, tvrdi Galijaševic radikalna i kruta retorika dala „jasan uput radikalnim islamistima da urade ove akte“.

On objašnjava da se događa sličan scenario onom od pre godinu dana kada je, kako kaže, Erdogan zapretio zapadnim vladama: „ako mi zavedete sankcije, ja ću pustiti teroriste ISIS-a u Evropu, pa ćete videti osvetu“.

„Erdogan je i kroz formu migrantskog talasa i kroz tajne odnose praktično svoje vojnike raspoređivao u Evropi. Na isti onaj način na koji ih je slao u Siriju, Libiju, Irak, Nagorno-Karabah…“, poručuje analitičar.

Prema njegovim rečima, Evropa je, s druge strane, vodila lošu migracionu politiku, „sistemom otvorenih vrata“.

Kada je reč o uključenosti u napad u Beču i teroriste sa Balkana Galijašević smatra da 1990. stvoren osnov bezbednosne pretnje sa stanovišta terorizma u BiH.

“ Ta struktura se kasnije samo razvijala i postajala jača. Ne postoji nijedan ozbiljan bezbednosni ni pravosudni obračun sa tom strukturom“, ističe Galijašević i skreće pažnju da je 500 lica otišlo iz BiH da ratuje za „islamsku državu“ u Siriji.

„Koliko ih je sankcionisano? Ni 40, i to provizornim kaznama koje su mogle otplaćivati novcem“, konstatuje on.

Galijašević zaključuje da je „teroristički potencijal“ i u povratnicima sa svetskog ratišta i u, kako kaže, nekadašnjim mudžahedinima duboko povezanim sa terorizmom koji su dobili državljanstva BiH.

„Ne zaboravimo, potencijal za terorizam, i to znatan je i u ovom ‘migrantskom talasu'“, kazao je on.

(Tanjug)

