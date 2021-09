U Koruškoj se već otkazuju prve operacije

BEČ – Zbog stalnog rasta kovid pacijenata bolnice u pojedinim delovima Austrije već su suočeni sa problemom kapaciteta na intenzivnoj nezi.

ako u pokrajini Koruška bolnice već otkazuju, odnosno pomeraju prve operacije. Koordinator za intenzivnu negu Koruške Rudolf Likar rekao je da da je problem što kovid pacijenti, u poređenju sa drugima, zauzimaju dugo krevet na intenzivnoj nezi. „Većina pacijenata na intenzivnoj nezi su nevakcinisani „, dodao je on.

Trenutno se u bolnicama Koruške nalazi osam pacijenata na intenzivnoj nezi.

Mali broj, ali kovid pacijenti, dodaje Likar, ostaju u proseku 30 dana na intenzivnoj nezi, dok je kod drugih pacijenata dužina zauzimanja kreveta u intenzivnoj nezi svega pet dana.

Deset kovid pacijenata, kaže, znači da se 40 do 60 manje drugih pacijenata može primiti na intenzivnu negu.

Likar objašnjava da pacijenti posle operacije srca moraju dan do dva na intenzivnu negu, a u mesec dana to znači da bi 15 takvih pacijenata moglo da se primi. Uz to treba imati na umu, kaže, da su tokom leta kapaciteti intenzivne nege bili popunjeni za 92 odsto, zbog saobraćajnih ili sportskih nesreća.

Broj operacija koje se trenutno odlažu još je mali, ali ako se udvostruči broj kovid pacijenata onda će postati kritičko, kaže Likar.

