U saboru nema saglasja o obuci ukrajinskih vojnika u HR

ZAGREB – U hrvatskom saboru danas, ipak, nije bilo jednodušne podrške zahtevu ministra odbrane Marija Banožića o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a nakon što je predsednik Zoran Milanović zvanično odbio da se izjašnjava o tom pitanju.

Banožić je juče rekao da ga odbijanje Milanovića ne brine i da je uveren da će zahtev u saboru proći sa dvotrećinskom većiom.

Arsen Bauk (SDP) je, međutim, izjavio danas da će morati da podnese krivičnu prijavu protiv nekoga zbog podrivanja ustavnog poretka ako takav zahtev dođe u parlament.

“Ta odluka ne može doći u Sabor jer za to sabor nije nadležan“, rekao je Bauk i pojasnio da Ustav nedvosmisleno propisuje da je za upućivanje hrvatskih vojnika na vežbu i obuku i za dolazak vojnika drugih država na vežbu i obuku u Hrvatsku nadležna vlada, uz šglasnost predsednika.

Neka se, kazao je, premijer i predsednik dogovore.

Franko Vidović (Socijaldemokrati) je podsetio da su ministri spoljnih poslova i odbrane otišli u Brisel bez da su se savetovali s predsednikom mada je predsednik taj koji bi s vladom trebalo da učestvuje u kreiranju spoljne i odbrambene politike. Zbog toga, kaže, misli da je Milanovićevo odbijanje zahteva ministra odbrane potpuno utemeljeno.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) poručio je da neće podržati inicijativu da se ukrajinska vojska obučava u Hrvatskoj jer time, kako kaže, ugrožavamo sigurnost hrvatskog naroda i doslovno se crta meta na čelo. Realno, dodao je, u tom slučaju Hrvatska postaje opravdana meta Rusije jer bi imala vojsku koja je u oružanom sukobu.

Nikola Grmoja (Most) je upozorio da se još uvek ne zna radili se tu o pirotehničarima, tehničkom osoblju ili nečem drugom.

“Ako bi sve zemlje Evropske unije i NATO saveza išle u tom smeru, naravno da bismo onda i mi to podržali. Ali ako je Hrvatska tu jedina uz tek nekoliko drugih zemalja, to onda nema nikakvog smisla. To je onda samo bildovanje Plenkovićevih mišića unutar struktura Evropske unije. Na to sigurno nećemo pristati”, jasan je Grmoja, preneli su hrvatski mediji.

Slično su reagovali i drugi poslanici opozicije, koji kažu da je Hrvatska jasno na strani Ukrajine, ali da bi oko ovog pitanja trebalo da postoji konsenzus između vlade i predsednika Milanovića.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.