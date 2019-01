U „sunčanoj državi“ normalno je da deda mrazevi surfuju

TALAHASI – Bez obzira odakle priča o Floridi počinje, čak i od gotovo nepoznatog glavnog grada Talahasija ili od španskog manastira, koji je, inače, najstarija građevina na zapadnoj hemisferi, bezbroj je činjenica koje svedoče o tome da je ta američka država jedna od najpoželjnijih destinacija na svetu.

Florida, koju godišnje poseti više od 110 miliona turista, nije samo raj za odmor zbog večnog leta, belih, nepregledno dugih peščanih plaža i toplog okeana azurne boje u kome možete plivati sa ražama i morskim kravama.

Ukoliko počnete od najjužnije tačke SAD, a ona je na 90 milja od Kube, to je onda priča priča o Ki Vestu, Ernestu Hemingveju i njegovim čuvenim mačkama sa šest prstiju, ili o raketama i Kenedi spejs centru, ako maštanja o Floridi krenu iz Kejp Kanaverala.

„Sunčana država“ nije ni destinacija sa koje se samo polazi na krstarenja iz snova, njena današnjica protkana je i pričama o najstarijem gradu u SAD – St. Augustinu u kojem se nalazi i prva škola na američkom kontinentu i to od drveta, ali i tvrđava od stena nastalih od školjki.

Deo te priče su i drevni španski manastir iz 1133, koji se „našao“ u severnom delu Majami Biča zahvaljujući tvorcu „žute štampe“ Vilijemu Randolfu Herstu (William Randolph Hearst).

Manastir je 1924. godine iz Španije prenet u SAD u 35.000 delova, a zahvaljući toj „najvećoj svetskoj slagalici“, postao je najstarija građevina zapadne hemisfere.

Iz ugla najmlađih, Florida je sigurno sinonim za Dizni svet, Orlando, Buš Gardens, ogromne zabavne parkove u duhu divlje Afrike i najveći rolerkoster na svetu.

Za neke druge Florida može biti i niz oblakodera koji niču brzinom „kao iz vode“, poput „Armani kaze“ ili „Porše dizajn tauer“. U Poršeovoj kuli od 60 spratova, na Kolins aveniji u Sunny Isles Beać, 40 svetskih miljardera ima stanove u koje ulaze u svojim „mezimcima“ na četiri točka bez obzira na kom spratu živeli.

Florida je i sajam automobila, jer tu možete videti i sve najnovije modele od Karme, preko Bentlija do Aston Martina… a za druge je zemlja sporta, NBA klubova poput Miami Heat … i velikih teniskih turnira.

Majami, u kojem je sneg poslednjih put pao 12. januara 1977, godišnje privuče i do 50 miliona turista. Finansijsko sedište grada i deo u futurističom stilu moguće je videti sa visine – besplatnom vožnjom Metromoverom – jednošinskom železnicom bez vozača.

Očaravajuće su i vile na „Millionaires’ Row“, kao i jahte usidrene ispred njih. Tu je i jedan od najživopisnijih delova grada – Little Havana. A trebalo bi pomenuti i Little Haiti. Najmlađima su na raspolaganju i akvarijum i Dečji muzej – „Castle of dreams“ ali i 14 stalnih galerija.

Majami design distrikt, zaseban kvart grada, gde je sve podređeno najvišoj svetskoj modi, iskorišćen je na najbolji način. Tu se održavaju brojni besplatni kulturni događaji, među kojima su najfascinantniji završni koncerti sezone Simfonijskog orkestra.

U jednom od predgrađa Majamija je i Viskaja vila sa jednim od najlepših vrtova na svetu napravljenim po uzoru na one nastale u 17. i 18. veku u Italiji. Viskaja je bila na meti lopova troje tadašnjih Jugoslovena, koji su 1971. iz nje odneli istorijske artefakte vredne 1,5 miliona dolara. Gradnja vile započeta je 1912. godine, a jedan od njenih impozantnih delova je i kamena barža, u pridodnoj velični, koja to zdanje štiti od talasa.

U blizini Majamija je i očaravajući Koral Gejbls, gde je 1920. sagrađen letnjikovac sa olimpijskim bazenom u venecijanskom stilu, a na kome je trenirao višestruki osvajač olimpijskih medalja u plivanju, a kasnije glumac Džoni Vajsmiler, koji je ulogom Tarzana ostavio neizbrisiv trag u svetskoj kinematografiji.

Prestižno turištičko odredište – Majami Bič, zahvaljuhući je viziji jednog preduzetnika iz 1915. godine od malenog komada peščanog tla, okruženog močvarom, izrastao u utočište za slavne, bogate penzionere i mlade željne provoda.

Tokom 103 godine, to 11 kilometara dugo ostrvo ispred južne obale Floride imalo je svoju mračnu stranu kada je nazivan „izgubljenim rajem“.

Jedan od najupečatljivijih delova Majami Biča je Espanjola Vej, pešačka zona, u kojoj je nekada davno bila i omiljena kockarinica Al Kaponea. Taj gradić ima i nekoliko muzeja a onaj poput The Baš posetiocima može pomoći da promene pogled na modernu umetnost.

Na plažama, koje imaju i specijalna kolica za nepokretne ili teško pokrente, mogu se sresti mladi iz Srbije ali i regiona koji će vam „srediti“ da u plažnom mobilijaru uživate po povoljnijim cenama.

Nezaobilazan je i Fort Loderdejl, grad na čijim plažama se izležu koranjače, a iz čije luke na destinacije sa desktopova polaze najveći kruzeri na svetu, poput arhitektonskog čuda pet puta većeg od Titanika, visokog poput zgrade od 20 spratova – „Oasis of the sea“ … Tu je i kuća slavnih za vodene sportove u kojoj su i vaterpolisti Mirko Sandić, Zoran Janković, Igor Milanović i Aleksandara Šoštar.

Važan deo Floride je i Palm Bič gde je bila i rezidencija Kenedijevih – zimska Bela kuća. I današnji predsednik Donald Tramp neke od važnih državnika, poput kineskog predsednika Si Đinpinga, prima upravo u Palm Biču.

U Fort Mayersu, na jugozapadu Floride je kompleks nastao od letnjikovaca Tomasa Edisona i Henrija Forda pretvoren u istorijski muzej, sa velikom botaničkom baštom.

Florida ima i svoj St. Petersburg i Panamu i Holivud kao i „ostrvo osam zastava“, to je Amelija, a tako je nazvana zbog vlasti koja je kroz istoriju menjana osam puta.

Florida, koja je gotovo devet hiljada kilometara udaljena od Beograda, razveseliće vas pred Božić i tradicionalnom slikom nekoliko stotina surfera koji vas obučeni kao deda mrazevi dočekuju na Cocoa plaži.

(Tanjug)