Ubijen jedan od najbogatijih Britanaca, supruga teško povređena (foto)

Jedan od najbogatijih Britanaca, ser Ričard Leksington Saton (83) pronađen je mrtav u svom domu u okrugu Dorset sa ubodnim ranama na telu, dok je njegova supruga povređena i lekari se bore za njen život, javili su britanski mediji.

On je ubijen svojoj kući na imanju vrednom oko 2,5 miliona evra, a njegovo bogatstvo je procenjeno na oko 335 miliona evra.

Saton je ubijen u sredu uveče, a hitna pomoć i policija su konstatovali smrt u 21.15 iste večeri.

Policija je, prema pisanju lista “Tajms“, krenula u potragu za “Rejndž Roverom“, koji bi mogao da bude povezan sa napadom, jer je primećen u blizini imanja.

