Ugostiteljski objekti u Grčkoj počeće rad posle Uskrsa

ATINA – Restorani i barovi u Grčkoj ponovo će se otvoriti nakon uskršnjih praznika, početkom maja, izjavio je danas zamenik ministra za razvoj Nikos Papatanasis i dodao da će u početku usluživati goste samo na otvorenom.

„Uslužnim delatnostima biće dozvoljeno da ponovo rade na otvorenim i poluotvorenim površinama kada bude pravo vreme za to. Izgleda da će se to dogoditi posle uskšnjih praznika“, rekao je on za Mega Tv, prenosi ANA.

Prema njegovim rečima, paralelno će se ponovo otvoriti turizam povezan sa ugostiteljstvom, bez obzira kada će samom sektoru ugostiteljstva biti dozvoljeno potpuno otvaranje.

Papatanasis nije iskljucio mogućnost zatvaranja maloprodajnog tržišta ponovo napominjući da je zaštita javnog zdravlja najvažnija.

(Tanjug)

