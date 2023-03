Ukrajinski dron izazvao eksploziju u Tulskoj oblasti u Rusiji, povređene 3 osobe

KIJEV/MOSKVA – Delovi ukrajinske bespilotne letelice „tu-141 striž“ izvađeni su sa mesta eksplozije u gradu Kirejevsku u Tulskoj oblasti u Rusiji, u kojoj su povređene tri osobe, izjavio je danas portparol ruskih agencija za sprovođenje zakona

„Istražitelji su pronašli delove ukrajinske bespilotne letelice „tu-141 striž“ na mestu eksplozije u Kirejevsku“, rekao je portparol za TAS S.

Ukrajinski dron ispunjen eksplozivnom materijom izazvao je eksploziju u regionu Tule, rekao je portparol.

Troje ljudi je povređeno u eksploziji, a jedna osoba je prebačena u bolnicu.

U eksploziji su oštećena tri stambena bloka i četiri domaćinstva.

RUSKE ORUŽANE SNAGE ubile su 90 ukrajinskih vojnika za protekla 24 sata u rejonu Krasnog Limana, a uništile su i devet komada naoružanja, izjavio je danas portparol ruskog ministarstva odbrane general-potpukovnik Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da su uništena četiri ukrajinska borbena oklopna vozila, tri vozila i dve haubice, preneo je TAS S.

UKRAJINA ZAHTEVA da odmah bude sazvano vanredno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) u vezi sa izjavama Rusije o razmeštanju taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

Ukrajinsko ministarstvo ocenjuje da najnovije izjave Rusije o njenoj nameri da razmesti taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije podrivaju temelje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, arhitekturu nuklearnog razoružanja i sistem međunarodne bezbednosti u celini, prenosi Unian.

Moskva i Minsk su se dogovorili da postave taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije, izjavio je u subotu predsednik Rusije Vladimir Putin u intervjuu televiziji Rusija 24.

VISOKI PREDSTAVNIK EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj ocenio je danas da bi, ako Belorusija prihvati rusko nuklearno oružje, to značilo neodgovornu eskalaciju i pretnju evropskoj bezbednosti.

„Belorusija to još može da zaustavi, to je njihov izbor“, napisao je on na Tviteru.

Prema Boreljovim rečima, EU je spremna da odgovori novim sankcijama.

RUSKI PREDSEDNIK Vladimir Putin izjavio je danas da je posetio Marijupolj da vidi kako teku radovi na oporavku u novim regionima.

„Bilo je krajnje vreme da vidimo, da dođemo i vidimo na primeru Marijupolja kako teku radovi na rekonstrukciji, šta treba dodatno da se uradi, šta je prioritet“, rekao je predsednik u programu „Moskva. Kremlj. Putin“ na TV kanalu Rusija-1, a preneo je TAS S.

UKRAJINSKA DECA koja se nađu u Evropi suočavaju se sa problemima marginalizacije, kao i seksualnom eksploatacijom i u vezi sa tim licemerna je i cinična zabrinutost predstavnika evroatlantskih zemalja za sudbinu ukrajinske dece koju je Rusija evakuisala iz ratnog područja, izjavila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Deca koja su završila u Evropi nakon evakuacije iz Ukrajine redovno se suočavaju sa problemima marginalizacije, seksualnom eksploatacijom i trgovinom ljudima, napisala je Zaharova na Telegramu, prenele su RIA novosti.

Generalna direktorka švedske Državne agencije za socijalnu zaštitu, Olivija Vizel, upozorila je sve ukrajinske izbeglice da je potrebno da se registruju u Nacionalnoj agenciji za migrante da ne bi postali žrtve eksploatacije.

