Ukrajinski premijer upozorio na 'migrantski cunami' ako se nastave ruski udari

Ukrajinski premijer Denis Šmigal upozorio je na „novi migrantski cunami“ ukoliko Rusija nastavi napade na civilnu infrastrukturu njegove zemlje.

Šmigal, koji treba u ponedeljak da učestvuje na nemačko-ukrajinskom ekonomskom forumu u Berlinu optužio je Moskvu da hoće da izazove „humanitarnu katastrofu u Ukrajini“, prema odlomcima iz njegovog intervjua za nedeljno izdanje nemačkog lista Frankfurter Algemajne Zontagscajtung (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung- FAS) koji su, pre objavljivanja, poslati medijima.

„Ako nema struje ni vode u Ukrajini to može da pokrene novi migrantski cunami, rekao je on.

Upozorio je da Rusija hoće Ukrajini da priredi hladnu zimu tokom koje bi ljudi mogli bukvalno da umru od hladnoće, što bi moglo da dovede do planirane humanitarne katastrofe koju Evropa nije videla od Drugog svetskog rata.

Šmigal je rekao da će u ponedeljak imati sastanak u Berlinu sa kancelarom Olafom Šolcom i da će zajedno sa njim učestvovati na ekonomskom forumu koji okuplja predstavnike nemačkih i ukrajinskih firmi.

Šmigal je od Berlina zatražio i da isporuči Ukrajini novu municiju narednih dana da bi mogla da odbije ruske vazdušne napade.

Šmigal je rekao i da je namera da se upotrebi ruska imovina zamrznuta u inostranstvu za rekonstrukciju Ukrajine. Ukazao je da je šteta izazvana ruskim napadom do sada procenjuje na više od 750 milijardi dolara.

Rekao je da je zamrznuta ruska imovina u vrednosti od 300 do 500 milijardi dolara i da bi trebalo razviti mehanizam oduzimanja te imovine.

Posle nemačko-ukrajinskog ekonomskog foruma u ponedeljak, na kome će se obratiti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski putem video veze, u utorak će u Berlinu biti održana medjunarodna konferencija za rekonstrukciju Ukrajine.

Šolc je rekao da će biti uložena ogromna sredstva u rekonstrukciju Ukrajine, u svom redovnom nedeljnom podkastu objavljenom danas.

„Ukrajina to ne može sama, EU to ne može sama. Samo medjunarodna zajednica koja sada podržava Ukrajinu može to da uradi i to treba da radi dugoročno“, rekao je Šolc.

(Beta)

