Uljarević: Atmosfera nije referendumska, ali su izbori vrlo važni

PODGORICA – Politička analitičarka Daliborka Uljarević ocenila je danas za Tanjug da se atmosfera uoči predsedničkih izbori u Crnoj Gori ne može opisati referendumskom jer, kako kaže, nema tu vrstu uzbuđenja, ali smatra da jeste reč o važnim izborima.

“Ne bih opisala atmosferu referendumskom jer nema niti tu vrstu intenziteta, niti uzbuđenja, moglo bi se čak reći da je ovo kampanja bila potpuno neuverljiva i pomalo dosadna, međutim, ovi izbori imaju tu karakteristiku vrlo važnih koji će presuditi neke stvari na društveno-političkoj sceni u Crnoj Gori”, rekla je Uljarević.

Ona je ocenila da parlamenatrni izbori u avgustu 2020. na kojima je DPS posle više decenija izgubila vlast nisu do kraja oslabili tu partiju kako su očekivale partije koalicije pobedničke većine.

Uljarević kaže da se DPS manje-više održao dosta stabilno kada je reč o rejtingu na nacionalnom nivou, podsetivši da je to I dalje najveća poslanička grupa.

“Ovi izbori mogu da utiču na to da li će DPS da zadrži tu vrstu snage iako je opozicija, ali velika je razlika da li će na izborima koji su raspisani DPS imati pribilžno isti broj mandata ili će pasti na makar duplo manje i to će biti determinisano Đukanovićem rezultatom na ovim izborima”, ocenila je Uljarević.

Na pitanje kakve su šanse jednog od lidera DF-a Andrije Mandića u drugom krugu, ukoliko on bude protivkandidat Đukanovića, Uljarević smatra da je Andrija Mandić ozbiljan protivkandidat Đukanoviću.

“Da li je dovoljno ozbiljan da ga dovoljno ugrozi da dobije te izbore ostaje da se vidi”, rekla je ona.

Kada je reč o eventualnoj podršci Demokrata I Pokreta Evrope sad Mandiću u drugom krugu, Uljarević je uverena da će Mandić generisati makar retoričku podršku jer je, prema njenoj oceni, tim partijama teško da ga ne podrže kada mu je Đukanović protivkandidat.

Veruje da će ga podržati i URA, te da će se u Mandićevu kampanju uključiti I Crkva.

“Bilo je spekulacija da bi Jakov Milatović bio daleko ozbiljniji protivkandat, ali mi to ne znamo. To je nova politička struktura koja se tek uspostavlja”, rekla je ona.

Primetila je da se stvorio utisak da Đukanović i Mandić uzdižu sebe iznad drugih kandidata, kao i da je njihov duel imao jedan pristojan oblik.

“Moglo bi se reći da kad bismo gledali samo te debate, da imamo razvijenu kulturu dijaloga, ali to ne oslikava stvarne odnose u crnogorskom političkom spektrumu”, rekla je Uljarević.

Ocenjuje da su dvojica kandidata takvim “uzdizanjem” iznad drugih kandidata na neki način pokušali da eleminišu njihovog najvećeg percipiranog političkog protivnika u ovom trenutku, a to je politički pokret Evropa sad.

Smatra da između DPS-a i DF-a ne postoji neka vrsta saradnje jer se, kaže, radi o dugovečnim političkim neprijateljima koji u ovom trenutku imaju zajednički interes.

“Ukoliko Đukanović i Mandić budu ti koji će se naći u drugom krugu milslim da će imati dosta intenzvinu kampanju moguće prljavu”, ocenila je Uljarević.

Kada je rec o raspuštanju skupštine i rapsisivanju parlamentarnih izbora, Uljarević smatra da je to očekivana odluka koja je očekivana, te da će se izbori i održati.

