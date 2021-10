UNRVA koja pomaže palestinskim izbeglicama apeluje za pomoć

NJUJORK – Agencija Ujedinjenih nacija koja pomaže palestinskim izbeglicama (UNRVA), suočava se sa „egzistencijalnom budžetnom krizom“ i apeluje na hitno finansiranje od 120 miliona dolara za održavanje osnovnih obrazovanih, zdravstvenih i drugih usluga, rekao je Filip Lazarini, šef agencije.

On je rekao novinarima da se agencija „i dalje bori i juri za parama“, piše AP.

„Finansijska situacija predstavlja stvarnu egzistencijalnu pretnju za organizaciju, i to ne smemo potceniti jer bi to moglo primorati organizaciju da smanji usluge, a ako se to dogodi rizikujemo da se vrlo brzo srušimo“, rekao je Lazarini.

On je objasnio da je u pitanju sposobnost agencije da zadrži 550.000 dece u školama, obezbedi hiljade zdravstvenih usluga i isplati plate za svojih 28.000 zaposlenih u novembru i decembru.

UN-ova agencija za pomoć i radove, UNRVA, osnovana je kako bi pružala obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, hranu i druge usluge 700.000 Palestinaca koji su pobegli iz svoje domovine.

Lazarini je naglasio važnost povratka Sjedinjenih Američkih Država kao glavnog donatora UNRVA-e ove godine nakon što je bivsi predsednik Donald Tramp prekinuo sva finansiranja 2018. godine.

Bajdenova administracija je u aprilu najavila da će obezbediti 235 miliona dolara za projekte na Zapadnoj obali i u Gazi, kao i UNRVA-i.

Lazarini je rekao da je nesigurno finansiranje UNRVA-e izazvalo zabrinutost među palestinskim izbeglicama da bi „spas“ koji pruža agencija mogao biti oslabljen i da bi imali osećaj da ih je međunarodna zajednica napustila.

UNRVA takođe ima poseban budžet za hitne slučajeve koji obezbeđuje humanitarnu pomoć Gazi i Siriji, rekao je Lazarini.

Ove godine je taj budžet iznosio oko 500 miliona dolara, a on je rekao da će verovatno biti sličan budžetu 2022. godine.

(Tanjug)

