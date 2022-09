Usvojili zajednicke zakljucke, ukazali na znacaj prosirenja

BRDO KOD KRANJA – Predsednik Slovenije Borut Pahor izrazio je danas zadovoljstvo što su na današnjem sastanku lidera Zapadnog Balkana procesa „Brdo-Brioni“ usvojeni zaključci.

Pahor je, na konferenciji za štampu, rekao da je vođena pristojna diskusija i da podele nisu bile toliko dramatične da spreče usvajanje zajedničkog dokumenta.

„Nismo bili u stanju da usvojimo deklaraciju, i prestali smo pripremu, uoči samita, jer je bilo pitanja koja su nas delila. Tokom konferencije bilo je zajedničkih stavova pa smo usvojili zaključke“, objasnio je on.

Preneo je da je reafirmisan značaj proširenja EU kao hitan doprinos očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

U zaključcima je naglašeno da je proširenje EU geopolitičko pitanje.

„Pozvali smo na ubrzanje procesa. Pozivamo da se dodeli status kandidata BiH do kraja ove godine, kao i da se ukine vizni režim. Takođe pozivamo EU da podrži Zapadni Balkan u suočavanju sa energetskom i krizom u vezi namirnica“, naglasio je on.

Pahor je istakao da su učesnici reafimrisali i privrženost dijalogu kao jedinom načinu za prevazilaženje problema.

„Prisustvivao sam na svih 11 samita, imali smo uspone i padove. Prošle godine konferencija je bila veoma zamarajuća i blizu da bude neuspešna, ali uspeli smo da je završimo uspešno“, rekao je Pahor dodajući da je i kroz pripreme za ovogodišnju konferenciju uočeno da će možda biti teško da se organizuje, ali da to ne bi bio dobar signal.

On je izrazio zahvalnost što su svi došli ovde na otvoren razgovor i pokazali poštovanje.

„Bilo je razlika u stavovima, ali stavili smo ih po strani“, rekao je Pahor.

Na pitanje da li je od Srbije traženo da prizna Kosovo, Pahor je kazao da je razgovarano o dijalogu, ali da to od Srbije nije traženo.

„Pozivam sve zemlje da nastave dijalog i reše problem u cilju mira i stabilnosti, to je moj lični stav“, rekao je Pahor.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je kopredsedavao sastankom, rekao je da se o tome nije razgovaralo, jer bi to bio put bez kraja.

„Trenutno nije realistično da Srbija prizna Kosovo, stav je predsednika Srbije i građana. Mi se zalažemo da svi treba da priznaju koji to nisu učinili do sada. Nema alternative nego da sednemo zajedno. Nema alternative pronalaženju rešenja nego kroz dijalog“, ocenio je on.

(Tanjug)

