Užas: Otkriveno 324 hiljada korišćenih kondoma spremnih za dalju prodaju (foto)

Policija u Vijetnamu zaplenila je 324.000 korišćenih kondoma koji su bili u fazi „obnove“ kako bi bili ponovo prodati.

Radnici koji su bili zaduženi za posao „prerade“, imali su zadatak da prvo očiste prezervative, a da im onda vrate oblik uz pomoć drvenih naprava, koje su slične oklagijama.

Prezervativi su zatim prepakovani a onda prodavani. Već hiljadu takvih prerađenih kondoma poslato je na tržište.

If you go to Vietnam, bring your own! Police seize 324,000 used condoms being washed and resold in raid on factoryhttps://t.co/mRD0Jc1nTi

