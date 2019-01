Vanredno stanje: Čikago hladniji od Antarktika, ispod -50 – Tramp priziva globalno zagrevanje

Delovi Sjedinjenih Američkih Država do kraja sedmice zahvatiće veoma niske temperature koje će se spustiti i do minus 53 stepena, upozoravaju meteorolozi.

Najhladnije će biti već u sredu, a Čikago će biti hladniji i od Antarktika, navodi BBC, dodajući da se ovako niske temperature dogadaju jednom u 25 godina.

Temperature znatno ispod nule osetiće najmanje 55 miliona ljudi.

Vanredno stanje proglašeno je u Viskonsinu, Mičigenu, Ilinoisu, Alabami i Misisipiju, a vlasti u Ajovi su upozorile građane da tokom boravka na otvorenom ne udišu duboko i ne govore mnogo.

Više hiljada škola je zatvoreno, uglavnom na severozapadu SAD.

Američki meteorološki zavod objavio je da bi i samo 10 minuta boravka na ovakvoj hladnoći moglo da dovede do ozbiljnih promrzlina.

Ovim povodom oglasio se i predsednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da „na prelepom Srednjem zapadu“, ledene temperature dostižu minus 60 stepeni i da ljudi ne mogu da izdrže napolju ni par minuta.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019