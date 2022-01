Varhelji pozdravio poziv Vučića predstavnicima RS

BRISEL – Komesar za proširenje EU Oliver Varhelji saopštio je danas da je značajan poziv koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio predstavnicima Republike Srpske da se vrate u državne institucije i obezbede njihovo funkcionisanje.

„To je u skladu sa pozicijom EU i to mora da se dogodi što pre, u najboljem interesu BiH i njenih građana. To je takođe od ključnog značaja za perspektivu BiH u EU“, napisao je on na Tviteru.

(Tanjug)

