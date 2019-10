VB: Vozač kamiona pojavio se pred sudom putem video linka

LONDON – Vozač kamiona u kome je pronađeno 39 leševa, a koji je optužen za ubistvo i zaveru za trgovinu ljudima, pojavio se danas pred britanskim sudom putem video linka.

Vozač Moris Robinson (25) pred sudom u Čelmsfordu potvrdio je putem video linka svoj identitet i adresu, a Rojters prenosi da je Robinson bio u sivoj dukserici.

Njega terete po 39 tačaka za ubistvo, zaveru za trgovinom ljudima, zaveru za pomoć nezakonitoj imigraciji i za pranje novca, saopštila je policija.

Robinson nije podneo zahtev za kauciju, a u pritvoru će ostati do 25. novembra kada će se postupak nastaviti na Old Bejli centralnom krivičnom sudu u Londonu i on će se izjasniti o krivici.

Robinson je uhapšen ubrzo nakon otkrića 39 tela u hladnjači u sredu nekoliko kilometra od engleske luke Parflit.

(Tanjug)