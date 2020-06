Velika Britanija prima Jugoslovene, Istočne Nemce, Čehoslovake…

Pogrešan spisak zemalja ubačen je u spisak formulara kojim se na graničnim prelazima u Ujedinjenom Kraljevstvu prijavljuje za karantin, javlja RTS.

Iako to ne mogu da dokažu važećim pasošem onima koji se osećaju kao Jugosloveni zaigraće srce kada u elektronski formular na internet sajtu Forin ofisa budu unosili podatke o sebi, navodi Javni servis.

So, according to the https://t.co/YVUIluUtzK website, the USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia and the German Democratic Republic still exist. These are screenshots from the online arrivals declaration form. #quarantine pic.twitter.com/4Gh3Xkv1gg

