„Veliki svetleći NLO“ snimljen iznad obale u Engleskoj! (foto)

Snimak neidentifikovanog svetlećeg objekta čudnog oblika uočenog na obroncima Devona u Britaniji postao je viralan i podelio korisnike društvenih mreža .

Student Metju Evens iz primorskog grada u engleskom okrugu Devon, uočio je četiri čudna svetla koja su lebdela nad obalom.

