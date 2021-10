Vernici SPC na Malti dobili svoj duhovni dom

MALTA – Srpska pravoslavna crkva na Malti, posle mnogo decenija, zahvaljujući razumevanju malteške crkve – Malteške kurije, i malteške države, dobila je na korišćenje na 25 godina velelepan objekat crkve u mestu Birzebudža na Malti.

Tako je veliki broj vernika na ovom mediteranskom ostrvu konačno dobio mesto gde će se okupljati na liturgijama, ali i gde će mališani koji su rođeni na Malti učiti srpski jezik, kulturu i tradiciju zemlje odakle potiču njihovi roditelji.

U ovom objektu će se držati i nastava srpskog jezika i organizovati brojne kulturne aktivnosti sa ciljem očuvanja tradicije Srba.

Kako je Tanjugu kazao sveštenik Risto Gorančić, koji je po blagoslovu episkopa austrijsko-švajcarskog, Italije i Malte Andreja, poslat na Maltu, proteklih godina su se verski obredi vršili u objektima u Valeti, kao i u objektu rumunske pravoslavne crkve, ali su to bila privremena rešenja.

„Sada, zahvaljujući razumevanju Malteške kurije, dobili smo na korišćenje na 25 godina crkvu u Birzebudži, koja dugo nije korišćena. Reč je o crkvi koja se zove Crkva Bogorodice žalosti, u bukvalnom prevodu, i koja je bila prva parohijska crkva u gradu Birzebudža na jugu Malte“, kaže Gorančić.

On dodaje da je to bila njihova prva parohijska crkva koja je korišćena do 1930. godine, sve dok nije izgrađena velika crkva.

„Od 2002. godine nije korišćena. Potpisali smo ugovor o korišćenju te crkve i zahvaljujući jako brzoj organizaciji Srba sa Malte, objekat, koji je bio u lošem stanju, uspeli smo koliko-toliko da sredimo i pripremimo da možemo da u njoj bogoslužbujemo, ali predstoji nam dugačak period restauriranja crkva i prostorija koje smo dobili u okviru te crkve u Birzebudži“, dodaje sveštenik Gorančić.

Od 2014. godine Malta i Italija, nakon Svetog arhijerejskog sabora održanog u Beogradu, dodeljeni su novoosnovanoj Austrijsko-švajcarskoj eparhiji.

„Od tog momenta brigu o Malti i Crkvenoj opšini Malta preuzima episkop gospodin Andrej i crkva u Beču. Od 2014. do 2018. godine bila su redovna bogosluženja, sveštenik je dolazio jednom u mesec ili dva da služi svetu liturgiju. Najaktivniji u osnivanju crkvenog života ovde je otac Petar Pantić iz Beča koji se dosta založio da položi kamen temeljac crkvenom životu ovde na Malti“, navodi Gorančić.

Krajem 2018. godine, kako dodaje, odlukom episkopa Andreja, na Maltu prvi put dolazi sveštenik da stalno bude parohijski sveštenik.

„Do današnjeg dana, ja sam tu, pomažem našim ljudima onoliko koliko mogu i trudim se da ojačam duhovni i crkveni život ovde na Malti. Zahvaljujući odluči Kurije, od pre mesec dana imamo naš crkveni objekat ovde na Malti i to će dosta pomoći u ojačavanju duhovnog i kulturnog života. Do tog momenta, koristili smo jednu crkvu u Valeti, a zatim smo jedno vreme sasluživali sa braćom Rumunima u njihovoj crkvi, do pre dve nedelje, kada smo počeli da služimo u našoj crkvi“, kaže sveštenik Gorančić za Tanjug.

(Tanjug)

