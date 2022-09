Vicekancelar Kogler ne pali klimu

BEČ -Austrijski vicekancelar Verner Kogler, u skladu sa preporukama štednje energije, radi u svojoj kancelariji bez korišćenja klima uređaja u kancelariji.

Prema njegovim rečima, klima u njegovom kabinetu nije radila sa maksimalnom snagom ni u vrelim danima.

„Delimično smo imali 26 do 28 stepeni u kancelariji. To se nije svidelo svima, ali ćemo to sprovesti dalje“, poručio je Kogler.

Vicekancelar namerava svojim primerom da navede Austrijance na štednju, na koju ih poziva vlada usled energetske krize.

(Tanjug)

