Video o kom se priča: Da li je masakr prelepi američki uspeh?

Jedan od najviralnijih videa proteklih dana na internetu je onaj na kojem Ilhan Omar, prva muslimanka članica Kongresa SAD, razljućuje republikanca Eliota Abramsa, koji je lagao o masakru u El Salvadoru, u koji su bili „upetljani“ američki vojnici.

This Trump adviser helped cover up U.S. involvement in the largest mass killing in modern Latin American history — and Rep. llhan Omar isn’t letting him forget it pic.twitter.com/rKIO22ylKy

— NowThis (@nowthisnews) February 15, 2019