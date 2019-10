Vindman bio zabrinut za američku nacionalnu bezbednost

VAŠINGTON – Savetnik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu svedočio je danas da je, nakon što je Tramp zatražio od ukrajinskog predsednika da istraži njegovog političkog rivala, bio toliko zabrinut da je slučaj prijavio advokatu Bele kuće iz zabrinutosti za američku nacionalnu bezbednost. Potpukovnik Aleksander Vindman, direktor evropskih poslova u Savetu za nacionalnu bezbednost je prvi aktuelni službenik Bele kuće koji je svedočio u Predstavničkom domu u okviru pokretanja istrage protiv Trampa.

Vindman, američki državljanin rođen u Ukrajini, takođe i odlikovani veteran iz rata u Iraku, je tako postao i prva osoba koja je svedočila o telefonskom pozivu 25. jula, preneo je Rojters.

„Zabrinuo me je poziv“, rekao je Vindman u svom izlaganju pred tri odbora Predstavničkog doma koja vode istragu i dodao: „Nisam mislio da je primereno zahtevati od strane vlade da sprovede istragu protiv jednog američkog državljanina, a brinuo sam i o posledicama podršci Ukrajini od strane američke vlade“.

On je kazao i da je shvatio da ako Ukrajina sprovede istragu o Bajdenovima i Burismi, to će se verovatno tumačiti kao igra jedne partije koja bi nesumnjivo rezultirala gubitkom dvopartijske podrške koju je Ukrajina do tada imala.

„To sve bi narušilo nacionalnu bezbednost SAD“, rekao je on u svom svedočenju.

Nakon poziva, dodao je Vindman, on je izvestio o svojoj zabrinutosti glavnog savetnika Saveta za nacionalnu bezbednost.

Poziv je podstakao pritužbu uzbunjivača iz obaveštajne zajednice, čiji identitet nije otkriven, što je pokrenulo istragu o opozivu Trampa.

U svojoj izjavi Vindman je negirao da je on uzbunjivač ili da zna njegov identitet.

(Tanjug)