Vlada Italije odobrila reformu pravosuđa

RIM – Italijanska vlada danas je dala konačno odobrenje za široku reformu pravosudnog sistema potrebnu da se održi priliv sredstava iz Evropske unije, saopštilo je italijansko ministarstvo pravde.

Ova reforma je bila jedna od najkontroverznijih u mandatu premijera Marija Dragija, a njen glavni cilj je bio da se ubrzaju notorno usporeni sudski postupci u Italiji koji demotivišu strane investitore i otežavaju ekonomski rast, prenosi Rojters.

Evropska komisija je deo sredstava namenjenih Italiji iz EU fonda vrednog 200 milijardi evra namenjenog oporavku od pandemije uslovila zahtevom da se u periodu od pet godina smanjenji dužina sudskih procesa za 25 odsto u krivičnim predmetima i za 40 odsto u građanskim sudskim postupcima.

Reforma morala da stupi na snagu do kraja ove godine kako bi se oslobodio novac EU namenjen Italiji i to je deo obaveza kojima premijer Mario Dragi može da se bavi do imenovanja nove vlade koju će, posle opštih izbora održanih 25. septembra, po svemu sudeći formirati koalicija desničarskih stranaka.

(Tanjug)

