Vogel: Formalno priznanje Kosova uvek bio krajnji cilj EU

BRISEL, 22. oktobra ( Tanjug) – Clan Saveta za politiku demokratizacije i strucanjak za spoljnu politiku EU Tobi Vogel kaže da je formalno priznanje Kosova uvek bio krajnji, ali javno neizrecen cilj Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine.

”Puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine zahteva puno priznanje”, ocenjuje Vogel za Tanjug vest da je EU promenila stav i da bi od Beograda mogla tražiti priznanje, koju je izaslanik Sjedinjenih američkih država preneo srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću

On dalje pojašnjava da bi „svaki ishod dijaloga Beograda i Prištine koji podrazumeva ‘manje od priznaja’, poslao signal da je nezavisnsot Kosova „uslovljena i nedovršena“.

”To bi ohrabrilo zemlje clanice koje još nisu priznale Kosovo da nastave takav pristup i blokiraju kosovski put u EU i medunarodne organizacije”, navodi Vogel razloge javno neizrečene politike EU.

Tobi Vogel uz to dodaje da ne veruje da se EU politika sada menja i da puno priznaje postaje preduslov pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine, jerl EU još nema novog šefa diplomatije koji bi takvim odlukama trebalo da se bavi.

”Uz to takav preduslov bi ubio pregovore pre nego što bi i bili nastavljeni, tako da to nema nikakvog smisla”, ocenjuje Vogel.

Treci razlog zbog cega misli da EU nije uslovila đalog Begrada i Prištine punim priznanjem nezavisnosti Kosova Tobi Vogel vidi u cinjenici da na takvo uslovaljanje ne bi pristalo pet zemlja clanica EU koje same nisu priznale nezavisno Kosovo.

(Tanjug)