Vojni helikopter se srušio na kuću, među poginulima i dete (video)

Helikopter ratnog vazduhoplovstva Zimbabvea srušio se na jednu kuću nedaleko od prestonice Hararea. Tom prilikom poginula su tri člana posade i dete na zemlji.

BREAKING: A helicopter has crashed in a residential area in Arcturus, Mashonaland East. At least two people are dead, according to sources pic.twitter.com/WObrYdUDfy

Helikopter je u petak izvodio vežbu sa dva pilota i tehničarem kada je nestao sa radara.

​​Srušio se na kuću u Arkturusu, poljoprivrednom području udaljenom oko 30 kilometara istočno od Hararea, javio je Rojters.

VIDEO: "Kana bhonzo" – A man at the crash site of the army helicopter in Arcturus says he cannot see "even a bone," testifying to the intensity of the fire that broke out when the Bell 412 went down in a residential area. Military police combing site for remains pic.twitter.com/Ve4ArV1nhK

