Volodimir Zelenski: EU je zakasnila sa sankcijama Rusiji

Zelenski je video obraćanje podelio na svom Fejsbuk nalogu u kome se zahvalio evropskim liderima, ali je rekao da su „malo zakasnili“, jer da su „sankcije bile preventivne, postoji šansa da Rusija ne bi ušla u rat“, prenosi Gardijan.

„Da su sankcije bile preventivne, Rusija možda ne bi ušla u rat. Blokirali ste Severni tok 2, i na tome smo zahvalni, bio je to ispravan potez. Ali ste malo zakasnili. Da je to urađeno na vreme, Rusija ne bi stvorila krizu sa energentima, i dalje bi bilo šanse“, rekao je ukrajinski predsednik i dodao da Rusija možda ne bi ušla u rat da je znala da će on potrajati.

(Tanjug)

