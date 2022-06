Zaharova: Rusija neće preduzimati reciprocne korake

MOSKVA – Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Rusija neće preduzimati recipročne korake prema zemljama koje su sprečile posetu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji, uz poruku da „ništa ne prolazi nezapaženo“.

„Rusija nikada neće činiti ništa što bi dodatno zakomplikovalo odnose među narodima, jer to rade zapadni partneri, a mi ih upravo zbog toga kritikujemo, jer sve to vodi ka uništenju i udaru na sve, od međunarodnog prava do interesa ljudi“, pojasnila je Zaharova, prenosi agencija RIA Novosti.

Dodala je, citirajući stihove iz pesme Aleksandra Gradskog, da „ništa na zemlji ne prolazi nezapaženo“.

Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora zatvorile su 5. juna svoj vazdušni prostor za avion ruskog ministra, koji je trebalo da dođe u Beograd, zbog čega je otkazana poseta planirana za 6. i 7. jun.

Lavrov je nakon toga izjavio da mu je žao tih zemalja koje su se u situaciji s njegovom posetom Srbiji zapravo dodvoravale Zapadu.

On je situaciju u vezi s posetom nazvao nezamislivom i nečuvenom.

(Tanjug)

