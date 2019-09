Zaharova: SAD najpre da se izvine zbog bombardovanja 1999.

MOSKVA – SAD moraju da se izvine zbog toga što su bombardovale Jugoslaviju 1999. i da plate odštetu porodicama poginulih i povređenih u vazdušnim napadima, i tek tada bi mogle da traže od drugih da se okrenu budućnosti, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, reagujući na izjavu odlazećeg američkog ambasadora u Srbiji Kajla Skota.

Skot je u intervjuu za Kurir rekao da bi 1999. godinu trebalo „posmatrati u široj perspektivi“, kako bi Srbija i SAD prevazišle krizu u odnosima koja je nastupila zbog bombardovanja SRJ.

Zaharava je rekla da bi za početak SAD, pored izvinjenja trebalo da plate odštetu porodicama poginulih i ranjenih, kao i onima koji su „izgubili zdravlje zbog projektila punjenih osiromašenim uranijumom“, prenosi Tas.

„Tak kada to bude učinjeno i kada bude obavljen odgovarajući posao na terenu, (SAD) mogu da pozivaju druge da se krene napred“, kazala je Zaharova.

Skot je u intervjuu za Kurir, upitan kako gleda na činjenicu da nemali deo građana Srbije i dalje ima više negativna nego pozitivna osećanja prema SAD, prvenstveno zbog NATO bombardovanja i kako je to moguće promeniti, rekao da to dobro zna i da bi se možda i on na njihovom mestu isto osećao, ali da ni Srbija ni Sjedinjene Države ne mogu da vrate vreme unazad.

„Ono što možemo je da 1999. godinu posmatramo u široj perspektivi. Pokušavao sam da podsetim da su odnosi SAD i Srbije kroz istoriju uglavnom bili odlični, a da izuzetak predstavljaju devedesete godine i dešavanja za vreme Miloševićevog režima. Dve decenije su prošle od tada. Krajnje je vreme da krenemo napred i poboljšamo naše odnose, a imamo veoma dobru osnovu za takav napredak. Delimo zajedničku viziju da Srbiji pripada mesto u Evropskoj uniji“, rekao je Skot.

(Tanjug)